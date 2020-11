Covid, il Policlinico attiva il quinto livello di allerta

La direzione generale del policlinico Riuniti di Foggia ha attivato, nell’ambito del piano aziendale per l’emergenza Covid, un nuovo livello di allerta con conseguente alta ospedalizzazione dei pazienti positivi al coronavirus. Si tratta del quinto livello “previsto solo al verificarsi di condizioni epidemiche eccezionali – spiega una nota della struttura ospedaliera – e rappresenta una specie di mobilitazione generale di unita’ operative specialistiche”. All’inizio della emergenza erano state riconvertite prima due strutture specialistiche complesse, ovvero Endocrinologia e Reumatologia, poi e’ stata la volta di Nefrourologia e ora si aggiunge Gastroenterologia che “garantisce la continuita’ delle cure dei pazienti no Covid ma che imposta l’accesso ai servizi dedicati ai pazienti positivi e bisognosi di cure adeguate con percorso dedicato e organizzazione del personale”. Nello specifico, le visite ambulatoriali e le procedure endoscopiche continueranno a essere fruibili come normale attivita’ del reparto per i pazienti no Covid ma l’offerta sanitaria e’ stata rimodellata in base alla presenza di degenti positivi con la trasformazione della degenza in una unita’ operativa integralmente Covid. I posti letto a disposizione sono 16 e puo’ contare su 10 dirigenti medici di Gastroenterologia e di sei dirigenti medici neo assunti a cui si aggiungono 23 infermieri e 16 operatori socio sanitari di cui 3 in servizio nella Uoc di Gastroenterologia, sei di nuova assunzione, 5 da Pronto so e due di altre unita’. “Aggregare un’area Covid a un reparto in piena attivita’ ordinaria con percorso separato per garantire servizi in sicurezza e’ un’operazione complessa e articolata – spiega il direttore generale del Policlinico Riuniti Vitangelo Dattoli – i pazienti Covid e non Covid continueranno ad avere assistenza sanitaria cosi’ come tutti gli operatori sanitari che ogni giorno sono a disposizione con la loro professionalita’”.

