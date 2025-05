Covid, falsi vaccini: Madame a giudizio, Camila Giorgi sceglie rito abbreviato

(Adnkronos) – La cantante Madame (Francesca Calearo) ha scelto di andare a giudizio al processo per i falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass, in cui è coinvolta anche la ex tennista Camila Giorgi, che invece ha scelto il rito abbreviato, così come i suoi genitori. Sono 25 gli indagati dalla procura berica, di cui dieci hanno scelto di patteggiare. Tra questi anche la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu (che si sarebbe accordata per due anni) e il suo compagno. La gup di Vicenza Antonella Crea, nell'udienza preliminare di ieri, ha rinviato ogni decisione al 28 ottobre prossimo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2025