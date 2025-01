Covid, Cina contro Usa: “Basta strumentalizzazioni e diffamazione”

(Adnkronos) – Continua a far discutere l'origine della pandemia di Covid-19. Per la Cina resta "estremamente improbabile" l'ipotesi della fuga di un virus da un laboratorio e "gli Stati Uniti dovrebbero smettere di politicizzare e strumentalizzare la questione e di diffamare altri Paesi e scaricare colpe". "La conclusione scientifica a cui è giunto un gruppo di esperti di Cina e Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), sulla base di visite sul campo nei laboratori interessati a Wuhan, è che è estremamente improbabile che ci sia stata una fuga da un laboratorio", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, dopo che la Cia ha concluso che è "probabile" che una fuga da un laboratorio cinese sia stata all'origine della pandemia. "La Cia valuta con scarsa fiducia che un'origine della pandemia di Covid-19 correlata alla ricerca sia più probabile di un'origine naturale", aveva reso noto sabato in una dichiarazione un portavoce dell'Agenzia. Gli Stati Uniti, ha incalzato Mao Ning nelle dichiarazioni rilanciate dai media ufficiali cinesi, "dovrebbero al più presto rispondere ai timori ragionevoli della comunità internazionale, condividere in modo proattivo con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) i loro dati sui primi casi sospetti". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Gennaio 2025