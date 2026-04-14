Attualità

Costruiscono finto casello e incassano il pedaggio per un anno e mezzo, l’incredibile truffa in India

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Truffa incredibile in India. Alcuni uomini sono riusciti a gestire per oltre un anno e mezzo un finto casello autostradale incassando, secondo le stime, circa 75 milioni di rupie, ossia quasi 700mila euro.  È accaduto nello stato del Gujarat nel 2023 ma la storia è tornata virale in questi giorni sui social network. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il gruppo aveva costruito il casello alla perfezione, sfruttando i terreni abbandonati di una vecchia fabbrica nel distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch. Segnaletica stradale, cabine e personale per la riscossione del denaro: tutto era apparentemente identico a un casello ufficiale.  Il pedaggio richiesto era circa la metà di quello statale, un sconto che convinceva molti automobilisti a preferire questo casello, su una strada secondaria, rispetto a quello ufficiale, a pochi chilometri di distanza. Solo dopo 18 mesi le autorità si sono rese conto della truffa e sono intervenute. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre

1 ora fa

Torino, anziano investito da un tram, è grave

1 ora fa

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

14 ore fa

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

14 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio