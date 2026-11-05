Attualità

Costarella (Conai): “Italia prima in Ue per riciclo imballaggi, ma pesano divari regionali”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“L’Italia è prima in Europa per riciclo pro capite dei rifiuti di imballaggio, in particolare ci sono regioni che ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo, ma ce ne sono altre purtroppo ben distanti dall’obiettivo del 65% di raccolta differenziata. Tra le fragilità del sistema le infrastrutture a supporto”. Così Fabio Costarella, vicedirettore generale Conai, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Paolo Bonolis e la dichiarazione social a Carola: “Mi piace molto, è un periodo sereno”

6 minuti fa

Tasca (A2A): “Regole Ue omogenee per mercato unico economia circolare”

12 minuti fa

Proietti (Ama): “Con nuovi impianti Roma raggiungerà autonomia gestione”

12 minuti fa

Bussone (Pefc): “Certificare vuol dire dare certezze su come gestiamo patrimonio foreste”

14 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio