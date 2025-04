Costantino Vitagliano, la malattia autoimmune: “Sono una cavia per le cure sperimentali”

(Adnkronos) –

Costantino Vitagliano è tornato a Verissimo a parlare della sua malattia autoimmune. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite oggi, sabato 12 aprile, nello studio di Silvia Toffanin insieme alla nuova compagna Daphne che ha presentato come "la donna che sopporta i miei sbalzi d'umore da oltre tre mesi". L'ex tronista ha detto di essere ingrassato di circa 20 kg negli ultimi mesi a causa delle nuove cure a cui si è sottoposto: "Sto recuperando il mio corpo, ho le nausee però e la pancetta". La malattia è autoimmune: "Talmente nuova che faccio da cavia alle cure sperimentali. Hanno fermato ciò che si stava formando dentro di me. Avevo una macchia che ingrandiva l'aorta che rischiava di esplodere". La malattia è rara, ha raccontato l'ex tronista, è ancora oggi i medici stanno cercando di fermarla. Ma le cure sperimentali sono molto pesanti: "Ora abbiamo tolto il cortisone, ma ne prendevo così tanto che mi cambiava l'umore, mi è comparsa l'acne. Oggi invece sorrido, gioco. Passo il tempo facendo quello che facevo prima, ci provo almeno". Costantino ha raccontato di aver trovato l'amore in Daphne, la donna con cui ha una relazione da circa tre mesi: "Lei ha davvero tanta pazienza con me, è dolcissima. Ci stiamo vivendo e stiamo bene". Costantino è papà di Ayla, la figlia avuta dalla relazione con Elisa Mariani: "Mia figlia è tutto quello che ho. Quando ho scoperto la malattia avevo davvero paura. Adesso cerco di non perdermi nessun momento con lei, gioca a pallavolo e io non mi perdo mai una partita. Sono innamorato pazzo di lei, mi faccio fare di tutto da lei, mi faccio truccare, mettere lo smalto, divento un bambolotto", ha detto l'ex tronista commosso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025