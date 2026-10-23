Costantino (Siti Sicilia): “Vaccino anti-pneumococco 21-valente in calendario stagionale”

(Adnkronos) – “Questo vaccino amplia la risposta contro i diversi sierotipi di pneumococco. Noi ne conosciamo circa 90, finora abbiamo avuto vaccini contro 15 sierotipi, contro 20 sierotipi, questo è contro 21 sierotipi”. Non si è aggiunto un sierotipo, ma “è stata fatta una scelta di tipo epidemiologico: seguendo la circolazione dello pneumococco sono stati inseriti 8 sierotipi addizionali che rappresentano il 25% dei casi in più che ci sono negli Stati Uniti, in Europa e, abbiamo visto, anche in Regione Sicilia”. Lo ha detto Claudio Costantino, presidente sezione siciliana Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) e referente ambulatorio Vaccinale Aou policlinico Palermo, all’avvio della stagione vaccinale 2026/2027 che ha visto la Regione Sicilia, “tra le prime ad aver introdotto il nuovo anti-pneumococco coniugato 21-valente come vaccinazione prioritaria”. (VIDEO)

“Il vaccino contro lo pneumococco – spiega Costantino – previene fondamentalmente nell’adulto e nell’anziano la polmonite pneumococcica”, condizione che “si può complicare in una polmonite batteriemica, quindi causare anche sepsi e che può essere anche causa di meningite: è la prima causa di meningite nell’adulto anziano. Lo pneumococco – puntualizza – non è un singolo batterio, ma sono 90 sierotipi: parliamo di una grande famiglia. I casi delle persone che vengono ospedalizzate in Sicilia, come del resto in tutta Italia – sottolinea l’esperto – sono prevalentemente persone non vaccinate, anziani non vaccinati, soggetti fragili non vaccinati, quindi soggetti con patologie croniche, oncologiche, cardiopatici, asmatici e broncopneumopatici. Analizzando il sierotipo, si costruisce un vaccino in base a quelli che circolano di più. Il 21-valente, in questo momento, è quello che garantisce la più ampia protezione rispetto ai sierotipi circolanti”.

La sezione siciliana della Siti “ha deciso, proprio in base ai dati epidemiologici, di fare una proposta che poi è stata accettata dalla Regione, in vista della prossima stagione vaccinale 26/27 – chiarisce Costantino – Cominceremo quindi la co-somministrazione con l’antinfluenzale. In soggetti sani sopra i 60 anni viene proposta l’esclusiva vaccinazione pneumococcica 21-valente. Nei soggetti fragili, invece, si riattiva un sistema di vaccinazione sequenziale come è stato finora. Quindi in questo caso si farà prima il 21-valente, seguito, dopo un anno, dal vaccino 20-valente. Questo si potrà fare già dai 18 anni: qualsiasi soggetto maggiorenne con patologie croniche severe, come indicato da piano nazionale di prevenzione vaccinale, che sono state recepite dal calendario della Regione Sicilia”.

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Pubblicato il 23 Ottobre 2026