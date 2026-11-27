(Adnkronos) – Dopo aver conquistato il pubblico e la critica con ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino, Celeste Dalla Porta torna sul grande schermo con ‘Costanera’, opera prima di Mauro Díez Concari, un musical che attraversa Roma e Buenos Aires sulle note del jazz, inseguendo le inquietudini dell’amore e le domande di una generazione alla ricerca del proprio posto nel mondo. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival, nella sezione Zibaldone.

Prodotto da Minerva Pictures, in coproduzione con Nadador Cine (Uruguay), Agresywna Banda (Polonia) e Dinamo Film, in collaborazione con Rai Cinema, ‘Costanera’ segna il debutto nel lungometraggio di Díez Concari, giovane regista italo-spagnolo classe 2000, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Un esordio dal respiro internazionale, nato anche dall’esperienza di un viaggio in Argentina, che si traduce in un racconto sospeso tra musical, commedia romantica e cinema di formazione.

Al centro della storia c’è Diego, venticinquenne trombettista jazz che vive a Roma, diviso tra il desiderio di affermarsi nella musica e una quotidianità fatta di precarietà e occasioni mancate. Quando incontra Nacho, batterista argentino che gli propone di unirsi alla sua band, decide di lasciare la città, la fidanzata e le proprie certezze per trasferirsi a Buenos Aires. Ma il viaggio che immagina come una svolta professionale si trasforma presto in un percorso molto più personale. Nella capitale argentina incontra Camila, giovane aspirante interprete che sogna di lasciare il proprio Paese per viaggiare in Europa. Tra i due nasce un legame capace di mettere in discussione ambizioni, convinzioni e priorità. A interpretare Diego è Michele Sallicandro, attore diplomato al Centro Sperimentale e musicista con una formazione jazz al Conservatorio di Benevento. Al suo fianco Celeste Dalla Porta veste i panni di Camila, in un ruolo che conferma la volontà dell’attrice di esplorare territori diversi dopo la prova di Parthenope, che le ha portato importanti riconoscimenti, tra cui il David di Donatello come Rivelazione italiana. Completano il cast Cecilia Bertozzi, Fabrizio Ferracane e l’argentino Marcelo Subiotto, premiato come miglior attore al Festival di San Sebastián per ‘Puan’ e protagonista anche di ‘The Eternaut’.

La musica, naturalmente, è molto più di un semplice accompagnamento. La colonna sonora originale porta la firma di Raphael Gualazzi, tra i più apprezzati interpreti italiani del jazz contemporaneo. E proprio il rapporto tra musica e racconto rappresenta uno degli elementi più interessanti del progetto. Nelle intenzioni del regista, ‘Costanera’ si muove infatti tra due dimensioni: quella del film musicale, in cui il jazz appartiene alla quotidianità professionale del protagonista, e quella del musical vero e proprio, in cui musica, canto e movimento diventano strumenti per esprimere emozioni che le parole non riescono a raccontare.

Una distinzione che riflette anche il conflitto interiore di Diego. Come spiega lo stesso Díez Concari nelle note di regia, il giovane non suona jazz necessariamente per una passione autentica, ma perché ha finito per identificare la propria identità con l’idea di dover coltivare un talento speciale. È una convinzione ereditata anche dal rapporto con il padre, che gli ha trasmesso una visione della vita fondata sul raggiungimento degli obiettivi. Sarà proprio allontanandosi da quell’immagine di sé che Diego potrà scoprire il significato più profondo della musica. Anche le scelte visive accompagnano questo percorso: il passaggio dal colore al bianco e nero, il movimento costante della macchina da presa e una rappresentazione della realtà filtrata dalla percezione del protagonista contribuiscono a costruire un universo in cui immaginazione e vita quotidiana si confondono. La musica diventa così una metafora dell’esistenza, con le sue improvvisazioni, le dissonanze e gli incontri inattesi.

Scritto da Mauro Díez Concari insieme a Elena Tramonti ed Enrico M. Minto, il film è un racconto di formazione che sceglie la leggerezza e il movimento per affrontare una questione tutt’altro che semplice: quanto siamo davvero liberi di scegliere chi diventare, quando le aspettative degli altri finiscono per condizionare i nostri desideri? Dopo il debutto torinese, ‘Costanera’ arriverà nelle sale italiane a marzo 2027, distribuito da Minerva Pictures in collaborazione con Filmclub Distribuzione. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 27 Novembre 2026