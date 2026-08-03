COSPAR 2026, agenzie spaziali a Firenze tra sfide tecnologiche e impatto ambientale

(Adnkronos) – La seconda giornata della quarantaseiesima Assemblea Scientifica del COSPAR a Firenze pone al centro del dibattito internazionale le implicazioni tecnologiche e ambientali della nuova corsa allo spazio. L'evento raccoglie presso la Fortezza da Basso i vertici delle principali agenzie spaziali mondiali, tra cui NASA, ESA, ASI, JAXA e ISRO, per delineare le strategie di cooperazione globale e affrontare le criticità emergenti dell'era delle megacostellazioni commerciali. Tra i temi prioritari figurano la salvaguardia delle osservazioni astronomiche da terra, minacciate dall'inquinamento ottico e dalle interferenze radio dei satelliti in orbita bassa, e le innovazioni ingegneristiche necessarie per la realizzazione di osservatori di nuova generazione, come il futuro Habitable Worlds Observatory, il telescopio spaziale della NASA in fase di studio concettuale, il cui lancio è previsto non prima del 2040. Accanto ai tavoli diplomatici e industriali, Cospar 2026 sta raccontando anche le ultime scoperte e tecnologie all'avanguardia volte a migliorare la sostenibilità e la precisione delle missioni. Nel campo dell'astrofisica, l'integrazione tra deep learning, algoritmi quantistici e intelligenza artificiale basata sulle leggi della fisica consente di elaborare in tempo reale i massicci flussi di dati sulle onde gravitazionali, riducendo sensibilmente i consumi energetici e l'impronta ecologica dei calcoli complessi rispetto ai supercomputer tradizionali. Sul fronte della strumentazione, la tecnologia per la protezione dei sensori ottici registra progressi con la microbilancia a cristalli di quarzo CAMLAB, sviluppata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. Questo dispositivo, operando fino a temperature di centocinquanta gradi sotto zero, garantisce il rilevamento di contaminazioni microscopiche a livello di nanogrammi per evitare il deterioramento delle lenti negli ambienti ad alto vuoto.

Contemporaneamente, gli studi presentati sul comportamento dell'atmosfera sollevano l'attenzione sull'accumulo di metalli di origine artificiale nella stratosfera. L'analisi dei campioni di aerosol rivela che la vaporizzazione dei satelliti al rientro nell'atmosfera deposita ormai volumi di alluminio, titanio e rame superiori a quelli apportati dalla polvere cosmica naturale, imponendo nuove valutazioni scientifiche sui potenziali effetti a lungo termine per lo strato di ozono e per i modelli climatici globali.

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Pubblicato il 3 Agosto 2026