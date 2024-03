Cosmoprof, Zannini: “Sostenibilità, ricerca e innovazione i capisaldi del settore cosmetico”

(Adnkronos) – "La sostenibilità, la tecnologia e la ricerca sono elementi che caratterizzano tutte le aziende che sono presenti qui. Cosmoprof è un momento di lancio per tutti i settori presenti". Sono le parole di Enrico Zannini Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof intervenuto alla cerimonia di apertura della 55esima edizione della fiera del beauty a Bologna. "Bologna rappresenta la fiera più importante a marchio Cosmoprof – ha continuato Zannini – abbiamo anche edizioni all'estero negli Stati Uniti e in Asia e questo consente di consolidare una posizione da leadership nel settore. Abbiamo la fortuna di lavorare in un settore, dal punto di vista fieristico, che è veramente in forte crescita. Ci sono aree del mondo che crescono più di altre, per esempio gli Stati Uniti stanno crescendo molto, l'Asia continua a essere un territorio molto rilevante e quindi Cosmoprof ne è un po' il riflesso". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Marzo 2024