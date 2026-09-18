Cosmetica: Maturi (Cosmoprof W.Bologna), ‘The Invisible Beauty fil rouge che unisce industria e consumatore’

(Adnkronos) – “Il nuovo concept di Cosmoprof Worldwide Bologna, che nel 2027 celebrerà il suo 60esimo compleanno, è ‘The Invisible Beauty’. Alla base di questo concept vi è la volontà, da parte nostra, di mettere in evidenza quel fil rouge che accomuna l'industria al consumatore finale e che porta dalla metamorfosi alla realizzazione di un progetto. Un progetto di bellezza che non è soltanto bellezza estetica, ma è la consapevolezza di una progettualità olistica e del saper stare bene con se stessi e con gli altri”. E’ quanto affermato da Francesca Maturi, Head of Business Development di Cosmoprof Worldwide Bologna, alla presentazione di The Invisible Beauty, il nuovo progetto di comunicazione di Cosmoprof Worldwide Bologna, ideato in vista dell’edizione 2027, che celebrerà i 60 anni della manifestazione di riferimento a livello globale per l’industria cosmetica. “Il concetto di Invisible, quindi, rappresenta tutto ciò che è alla base dell'industria: ingredienti, persone, esperienze ed anche gli epic fail che portano al successo – spiega – come una farfalla che da crisalide si libra nelle industrie e nel mercato, alla ricerca del suo posto”. “Da questa edizione ci aspettiamo la capacità degli operatori di saper fare sinergia e saper raccogliere dal passato ciò che ha aiutato lo sviluppo, senza dimenticare che l'uomo è alla base di tutto ciò che creiamo, quindi tutto ciò che è tecnologia e tutto ciò che in futuro non può esistere senza delle radici molto forti. Le radici possono sembrare invisibili come quelle degli alberi, ma sono fondamentali per poter stabilizzare ciò che è necessario all'uomo e anche la bellezza visibile e invisibile”, conclude Maturi.

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Pubblicato il 18 Settembre 2026