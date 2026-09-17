Cosmetica, con Fater esperti esplorano le nuove frontiere delle formulazioni

(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di progettare prodotti, accelerando la ricerca e aprendo nuove opportunità in settori che spaziano dalla cosmetica alla detergenza. Da questa trasformazione prende avvio la quinta edizione della ‘School of formulation’, l'appuntamento dedicato alla scienza delle formulazioni presso il Campus di Fater che dal 14 al 17 settembre riunisce circa 60 partecipanti, tra dottorandi e rappresentanti del mondo industriale, provenienti da tutto il mondo. L’evento – riferisce una nota – è ospitato da Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, “leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona e dei prodotti per la cura della casa e della persona”. La School of Formulation si conferma “un importante momento di incontro tra ricerca accademica e industria, offrendo ai partecipanti una panoramica sulle evoluzioni più avanzate del settore e sulle competenze che guideranno l'innovazione nei prossimi anni”. Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca la presenza di contenuti dedicati all'intelligenza artificiale applicata alle formulazioni. Grazie ai più recenti strumenti di Ai, è oggi possibile analizzare rapidamente grandi quantità di dati e individuare combinazioni e correlazioni non immediatamente visibili tra ingredienti, proprietà e performance dei prodotti, supportando il lavoro dei formulatori nella progettazione e nell'ottimizzazione di nuove soluzioni. L'utilizzo di questi strumenti contribuisce inoltre a ridurre il numero di sperimentazioni necessarie, migliorando l'efficienza dei processi di ricerca e sviluppo e contenendone i costi. Sebbene l'applicazione dell'Ai alle formulazioni non rappresenti una novità assoluta nel settore – si legge nella nota – la continua evoluzione dei software e degli approcci metodologici sta ampliando significativamente il potenziale di queste tecnologie. La School of Formulation offrirà quindi ai partecipanti, in particolare ai profili più junior, l'opportunità di comprendere le potenzialità di questi strumenti e le prospettive future del loro impiego. "Siamo lieti di aprire nuovamente le porte del nostro Campus alla School of Formulation e accogliere le migliori menti nel campo della formulazione”, ha dichiarato Stefano Resta, Head of Home & Personal Care Technology Upstream and Open Innovation di Fater. “In Fater crediamo fortemente nel valore della ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative capaci di migliorare la vita delle persone. L'innovazione – continua – nasce anche dall'incontro tra prospettive diverse, per questo ospitare la School of Formulation ci consente di rafforzare il dialogo con Università, ricerca e industria, per affrontare insieme le sfide che stanno trasformando il settore. Dall'intelligenza artificiale alle nuove frontiere della cosmetica, vogliamo offrire ai giovani ricercatori l'opportunità di confrontarsi con esperti internazionali e contribuire alla costruzione delle competenze che guideranno l'innovazione di domani.” La School of Formulation rappresenta un’occasione unica di dialogo tra ricerca e industria, favorendo la condivisione di conoscenze e il confronto tra competenze provenienti da discipline diverse. L’appuntamento negli anni “ha saputo crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti e aggiornando costantemente i propri contenuti in linea con le evoluzioni del settore, confermandosi come un’iniziativa concreta e di valore per il mondo accademico e industriale”. Tra gli speaker, figurano studiosi e professionisti provenienti “da istituzioni di eccellenza quali University of Birmingham, University of York, Sorbonne Université, Università Federico II di Napoli, Università di Bari, Università di Trieste, Università di Lille, oltre a rappresentanti di aziende innovative”. Quest'anno – conclude la nota – l'iniziativa amplia ulteriormente il proprio raggio d'azione coinvolgendo un numero crescente di esponenti del mondo industriale e di realtà appartenenti a differenti settori. Una scelta che riflette l'evoluzione della scienza delle formulazioni e il suo impatto trasversale su numerosi comparti produttivi.

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Pubblicato il 17 Settembre 2026