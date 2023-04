Cosmesi naturale, nel 2022 quasi 3 miliardi di euro di consumi

(Adnkronos) – Con quasi 3 miliardi di euro di consumi (+9% sul 2021), il mondo della cosmesi naturale e sostenibile rappresenta un quarto degli acquisti di cosmetici nel nostro Paese. I numeri e i trend del segmento, rilevati da Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, sono stati presentati oggi a Bari in una tavola rotonda organizzata a Villa de Grecis, da Sana, BolognaFiere e la rivista L’Erborista. "Trasversalmente ai differenti canali distributivi, l’attenzione del consumatore verso i cosmetici a connotazione naturale e sostenibile è ormai consolidata – ha evidenziato Laura Pedrini, presidente del Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia – Basti pensare che nel 2022 i consumi di questa categoria hanno rappresentato un quarto del totale degli acquisti di cosmetici in Italia, per un valore di circa 2,9 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al 2021. Un’attenzione confermata anche dall’analisi dei lanci di prodotto sul mercato italiano: i cosmetici con claim legati ai concetti di naturalità e sostenibilità hanno rappresentato il 62% dei lanci complessivi registrati nel 2022, una quota crescente che nel 2019 era pari al 57%". Per Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e Bat, "l’industria della cosmetica è una punta di diamante della manifattura italiana e, anche se la Lombardia resta la prima regione per concentrazione di aziende della cosmetica (con oltre il 55% del settore, secondo i dati di Cosmetica Italia), la Puglia, che ha solo lo 0,8% delle aziende cosmetiche nazionali, si sta affermando per la presenza di Pmi di successo, molto legate al territorio e con produzioni altamente specializzate e di nicchia, che si stanno distinguendo anche nel segmento bio. Sono certo che, rafforzando le collaborazioni con il nostro sistema della ricerca, con l’Università e il Politecnico di Bari, e con il resto della filiera, l’industria cosmetica pugliese potrà raggiungere risultati sempre maggiori". Ad aprire i lavori della tavola rotonda è stata Claudia Castello, exhibition manager di Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale che si terrà a BolognaFiere, in versione esclusivamente B2B, da giovedì 7 a domenica 10 settembre 2023. "Sana è una manifestazione suddivisa in tre settori merceologici, Organic&Natural Food, Care&Beauty e Green Lifestyle, e la cosmesi a connotazione naturale e sostenibile rappresenta quello principale e preponderante. In occasione della scorsa edizione del Salone, il 41% dei visitatori specializzati era costituito da profili interessati a questo mondo: erboristi, farmacisti e parafarmacisti, medici omeopati. Un dato che testimonia la centralità del settore della cosmesi naturale e sostenibile per gli operatori. La grande attenzione che Sana dedica al comparto è supportata anche dal Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia. Inoltre, in collaborazione con il Gruppo Tecniche Nuove e, in particolare, con la rivista L’Erborista, Sana 2023 ospiterà un’area di formazione e informazione intitolata La Via delle Erbe", ha spiegato Castello. Ulteriori dettagli su La Via delle Erbe sono arrivati da Mariella Di Stefano, direttore scientifico di L’Erborista: "Proporremo un viaggio a 360° nel mondo delle erbe officinali e delle loro applicazioni salutistiche. Il core dell’evento, articolato in tre giornate full time, consiste in sette lezioni magistrali a elevato valore scientifico e professionale tenute da esperti di fitoterapia ed erboristeria, accademici e opinion leader del settore, rivolte a erboristi e operatori che si occupano di salute e benessere. Protagoniste di questa edizione sono le erbe e piante officinali che portano fiori bianchi". —sostenibilita/tendenzewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2023