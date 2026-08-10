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Cosenza, violenta lite fuori da una discoteca: morto in ospedale l’addetto alla sicurezza

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(Adnkronos) – Un 34enne è morto dopo una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica, davanti a una discoteca a Sangineto (Cosenza) dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza del locale. Sull vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri e dei poliziotti della squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante coordinati dalla procura di Paola. L'uomo era stato ricoverato inizialmente all'ospedale di Cetraro ma a causa dell'aggravamento delle sue condizioni era stato trasferito a Cosenza, dove nella notte è deceduto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

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