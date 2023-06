Cosenza, crollano solai in palazzo a Corigliano Calabro: un ferito

(Adnkronos) –

Crollo di più solai in un edificio di quattro piani nel centro storico di Corigliano Calabro (Cosenza). Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, i distaccamenti di Corigliano Rossano e vigili del fuoco volontari di Trebisacce. Un uomo è stato estratto dalle macerie: ferito ma cosciente è stato affidato al personale sanitario del Suem 118 e poi trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Continuano le verifiche sull'eventuale presenza di altri condomini coinvolti e per la messa in sicurezza dei luoghi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Giugno 2023