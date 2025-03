Cosenza, 60enne muore aggredito da cinghiale: in corso indagini

(Adnkronos) – Indagini in corso da parte dei carabinieri a Cetraro, nel Cosentino, dove ieri un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato aggredito da un cinghiale in un terreno di sua proprietà. Il magistrato di turno presso la Procura di Paola ha disposto il sequestro della salma, su cui a breve verrà effettuata l'autopsia. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, un collaboratore scolastico del locale Istituto comprensivo, avrebbe catturato l'animale con una trappola artigianale; credendolo ormai inoffensivo, gli si era avvicinato, salvo poi venire aggredito brutalmente. Le indagini sono delegate ai carabinieri della Compagnia di Paola, guidata dal capitano Marco Pedullà, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Marzo 2025