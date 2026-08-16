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Cosenza, 46enne trovata morta davanti ospedale Trebisacce: indagini in corso

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(Adnkronos) – Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata trovata senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale Trebisacce, nel cosentino. Le indagini dei carabinieri sono in corso.  "In un giorno di festa per la nostra comunità, apprendiamo con dolore la notizia di un grave fatto di cronaca avvenuto nella notte ad Amendolara. Il Comune di Trebisacce – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Ornella Forastefano, il cui decesso sarebbe riconducibile a circostanze ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sulla dinamica dei fatti, l'Amministrazione comunale si stringe ai figli della vittima, ai quali giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell'intera comunità trebisaccese". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Agosto 2026

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