Cos’è la truffa del pellet e come difendersi, l’inchiesta

Prezzi scontatissimi, stessa modalità di pagamento anticipato, conto corrente intestato a una persona fisica. È la truffa del pellet venduto online da siti fake, che quest’anno ha raggiunto livelli record, come emerge da un’inchiesta dell’Adnkronos, condotta anche simulando le ordinazioni, contattando utenti raggirati e associazioni di categoria. Un fenomeno confermato da Marco Bussone, presidente dell’Associazione Italiana Energia dal Legno (Aiel). (Inchiesta di Corinna Spirito e Federica Iannetti)



Pubblicato il 2 Novembre 2026