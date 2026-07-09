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“Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”, sfregia una ragazza in metro a Milano

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(Adnkronos) – Una ragazza di 22 anni di origine marocchina è stata aggredita e sfregiata da un 27enne di origine algerina mentre si trovava sulla banchina della metropolitana all'altezza della fermata Duomo. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, mentre la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Prima dell'aggressione, il 27enne le avrebbe gridato: "Cosa hai da guardare, sono uomo e musulmano".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Luglio 2026

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