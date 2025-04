Corti tributarie: ma manca l’organico, a Foggia spazi inadeguati

“Il lavoro svolto nelle corti di giustizia tributaria di primo grado” in Puglia, tra il primo luglio 2023 e il 30 giugno 2024, “è stato soddisfacente”: le definizioni dei processi sono state di più (10.986 contro le 9.493 del periodo precedente), “le pendenze sono scese” e “i tempi medi di definizione, nel complesso, sono diminuiti e risultano conformi al principio di durata ragionevole del processo”, passando da un anno e quattro mesi a un anno e un mese. I dati sono contenuti nella relazione del presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Michele Ancona, e sono stati letti nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, nella facoltà di giurisprudenza dell’università di Bari. Anche la durata media dei procedimenti di secondo grado è diminuita ed è passata da quattro anni e nove mesi a tre anni e dieci mesi, così come sono

diminuite le pendenze. Ancona ha espresso “soddisfazione per il funzionamento della giurisdizione tributaria nella Regione Puglia”, nonostante “tutte le difficoltà rappresentate, prime fra tutte la carenza di organici nelle diverse Corti”.Nella corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari gli spazi a disposizione del personale, soprattutto per gli archivi, “sono insufficienti” e l’organico è “molto ridotto”, con 30 unità rispetto alle 72 previste. Risulta anche “indispensabile disporre del segnale Wi-Fi nelle aule di udienza, per consentire a giudici e difensori di collegarsi con gli applicativi in uso e con le banche dati”. La sede della

corte di giustizia tributaria di Foggia (il cui numero di giudici è “insufficiente”), invece, risulta “inadeguata” quindi “appare assolutamente necessario reperire un’altra sede”, perché lo stesso condominio che ospita la corte è interessato da “plurimi problemi strutturali”. Sono alcune delle criticità delle corti provinciali pugliesi segnalate nella relazione del presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Michele Ancona. Quanto alla corte di secondo grado, “il personale in servizio è sempre in grossa sofferenza”, con 45 unità “rispetto alla previsione” di 78 componenti. E qui “le prospettive non sono rosee”, si legge sempre nella relazione: nel solo 2025 è prevista la cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età di ben 11 unità”, “senza che sia prevista la sostituzione”. E “quanto alla nuova magistratura tributaria, quella professionale, non è realistico aspettarsi un arrivo prima del passaggio di alcuni anni”.



Pubblicato il 5 Aprile 2025