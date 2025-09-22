Attualità

Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Bandiera Usa data alle fiamme al passaggio del corteo per Gaza di Milano, a poche centinaia di metri dal consolato americano. “Ci avviciniamo al consolato americano, il consolato complice. Lo Stato che ha le stesse responsabilità di quelle israeliane e sioniste”, hanno urlato gli organizzatori dalla testa del corto, prima di far partire il coro “assassini, assassini” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Turati, dove ha sede il consolato. I manifestanti alla testa del corteo hanno quindi dato fuoco alla bandiera americana. Prima un momento di silenzio, in cui è stato fatto sentire il rumore dei droni che sorvolano Gaza. “È ora di alzare il volume”, hanno detto gli organizzatori. Il corteo è poi ripartito in direzione Stazione Centrale, dove la manifestazione dovrebbe terminare. “Gli Stati Uniti hanno enormi responsabilità per tutte le guerre degli ultimi anni”, hanno denunciato i manifestanti.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump e l’annuncio sull’autismo: “Parlerà di un collegamento con uso paracetamolo in gravidanza “

8 minuti fa

Il paradosso del 730 precompilato: scelto da un italiano su due, ma l’errore è dietro l’angolo

34 minuti fa

Tumore alla prostata, all’Aou Marche prima diagnosi con Pet-Rm e nuovo tracciante in Italia

43 minuti fa

Ilaria Salis e l’immunità, Parlamento Ue si prepara al voto

46 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio