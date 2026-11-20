Lancio di petardi contro la sede del ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma dove è arrivato il corteo degli studenti. A lanciarli un gruppo di incappucciati. La sede è presidiata dalle forze dell’ordine mentre la manifestazione viene seguita dall’alto da un elicottero della polizia. Poco prima un gruppo di incappucciati con felpe e passamontagna neri avevano trascinato dei cassonetti su via Marmorata chiudendo l’incrocio con via Vanvitelli e intimando agli operatori di non fare video e foto. Il gruppo è stato però insultato dai manifestanti che gridavano che così la protesta veniva vanificata.



Pubblicato il 20 Novembre 2026