Attualità

Cortellesi celebra la Repubblica ricordando la staffetta partigiana ‘Mimma’: “Fucilata per la nostra libertà”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Repubblica ''nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della Resistenza, nacque da una scheda piegata in una cabina elettorale, un gesto semplice ma insieme rivoluzionario, dal voto di un popolo che usciva stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e dal lutto e nacque, per la prima volta, anche dal voto delle donne''. E' l'incipit del monologo di Paola Cortellesi che, aprendo la festa in piazza al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica, dedica il suo intervento al voto alle donne. Tra le protagoniste di quella stagione ricorda anche Tina Anselmi, raccogliendo l'applauso dell'intera piazza.  La regista del campione d'incassi 'C'è ancora domani' chiude poi il suo monologo citando la staffetta partigiana bolognese Irma Bandiera, detta 'Mimma'. ''Prima di essere fucilata, a 29 anni, fece in tempo a scrivere una lettera indirizzata a sua madre. 'Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa'. Quelli dopo di lei – scandisce Cortellesi – siamo noi''.   
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Mondiali, la Fifa rivoluziona il fuorigioco: niente più bandierine ‘in ritardo’

30 minuti fa

Roland Garros, piove su Parigi e Mensik viene ‘cacciato’ da allenamento

52 minuti fa

2 giugno, Meloni: “Abolire parata? Parole vergognose e indegne verso uomini e donne in divisa”

1 ora fa

Egitto, ex marito Nessy Guerra minaccia vice console italiano: “Ti faccio sparare alle gambe”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio