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Cortei, Trump all’AdnKronos: “In Italia e Francia colpa dell’immigrazione, l’avevo detto”

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(Adnkronos) – “I cortei in Italia e in Francia? Colpa dell’immigrazione, l’avevo detto”. Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto a una domanda dell’AdnKronos sugli scontri verificatisi in Europa tra studenti e forze dell’ordine. “Si tratta di una polveriera pronta ad esplodere”, ha aggiunto. (di Iacopo Luzi) 

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Pubblicato il 19 Ottobre 2026

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