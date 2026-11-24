(Adnkronos) – Lo sfondo nero e una scritta bianca ‘Resistenza fino alla liberazione’. Youssef Siher, l’amministratore della pagina ‘Movimento 17 ottobre’ torna sui social dopo il fermo, non convalidato dalla giudice per le indagini preliminari, per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Accuse per cui ancora oggi il trentenne attivista, ricercatore e giornalista freelance è indagato dalla Procura di Milano.

In una storia su Instagram si legge: “Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro”. E annuncia: “A poco a poco rispondo a tutte e tutti”.

La Procura di Milano ha rinunciato al Riesame nei confronti di Youssef Siher. Una scelta che comunque non ha fermato l’indagine sulla presunta rete di contatti di Siher su cui sta lavorando anche la Procura di Genova. I primi sviluppi potrebbero arrivare dall’analisi dei dispositivi informatici sequestrati all’uomo e alla moglie Sagia Hammoud, anche lei indagata per gli stessi reati.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026