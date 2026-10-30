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Cortei Milano, la protesta unisce le generazioni ‘la cultura disarma’

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Insegnanti e studenti, lavoratori, famiglie con ragazzi, tanti minori, centri sociali e sigle diverse che camminano uno accanto nella protesta contro il carovita e per una scuola che torni al centro degli investimenti della politica, come la sanità e la dignità del lavoro. A Milano le bandiere dell’Usb che ha indetto lo sciopero si mescolano con le bandiere della Palestina e con quelle della pace e al Tricolore. C’è chi scandisce ‘Palestina libera’, chi lascia spazio a slogan contro il governo Meloni e poi ci sono messaggi contro la violenza: ‘La cultura disarma’.


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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