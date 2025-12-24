Corso Vittorio Emanuele, 27 nuovi alberi abbelliscono le fioriere del centro

La città di Foggia si arricchisce di nuovi segni di verde e bellezza grazie alla donazione di 27 alberi – ulivi e callistemon – da parte della Bonassisa Drilling Company, collocati nelle fioriere di corso Vittorio Emanuele, uno dei luoghi simbolo della vita cittadina.

L’iniziativa, realizzata in occasione delle festività natalizie, rappresenta un gesto di attenzione all’ambiente e alla comunità, unendo valore simbolico e impegno civico. L’ulivo, emblema di pace, resilienza e continuità, e il callistemon, simbolo di vitalità e rinnovamento, veicolano insieme un messaggio di armonia e crescita condivisa.

“Accogliamo con grande favore questa donazione – afferma la sindaca Maria Aida Episcopo – perché rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo. Prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura delle persone e del senso di appartenenza alla città. È un messaggio importante, soprattutto nel periodo natalizio, che richiama i valori della condivisione e della responsabilità collettiva”.

“Ogni nuovo albero è un investimento sul benessere ambientale e sociale della città – sottolinea l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile –. La presenza di ulivi e callistemon lungo corso Vittorio Emanuele contribuirà a rendere il centro cittadino più accogliente, sostenibile e vivo. Ringraziamo la Bonassisa Drilling Company per un gesto che unisce estetica, rispetto per l’ambiente e senso civico”.

Ciascuna fioriera è accompagnata da una parola simbolica legata ai valori della comunità, della partecipazione e della cittadinanza attiva, rafforzando il messaggio di un Natale che guarda al futuro.

“Abbiamo voluto donare alla città qualcosa che potesse restare nel tempo e crescere insieme alle persone che la vivono ogni giorno – dichiara Monica Bonassisa –. Gli alberi sono radici che parlano di futuro, responsabilità e legame profondo con il territorio. Crediamo che la sostenibilità non sia solo un concetto, ma un insieme di gesti concreti capaci di costruire valore per l’intera comunità”.



