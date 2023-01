Corsa elettorale a tre per il nuovo presidente della Provincia

L’Ufficio Elettorale ha ammesso le tre candidature all’elezione per la carica di presidente della Provincia di Foggia, che si terrà il giorno 29 gennaio 2023. Di Mauro Primiano Leonardo, Sindaco di Lesina, candidatura accompagnata da n. 129 sottoscrizioni regolarmente autenticate;Nobiletti Giuseppe, Sindaco di Vieste, candidatura accompagnata da n. 218 sottoscrizioni regolarmente autenticate; Gatta Nicola, Sindaco di Candela, candidatura accompagnata da n. 220 sottoscrizioni, regolarmente autenticate.Il numero complessivo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Presidente della Provincia, alla data del 25 dicembre 2022, è di 782, tra Consiglieri e Sindaci.Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 gennaio 2023, dalle 8.00 alle 20.00 nel seggio costituito presso la Sala “Gabriele Consiglio” della sede storica della Provincia di Palazzo Dogana. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.”La candidatura di Nicola Gatta è una conferma per il centrodestra e Forza Italia lo sosterrà convintamente per la sua rielezione alla guida della Provincia di Foggia. È lui il candidato della nostra coalizione e di tutti gli amministratori locali che si riconoscono in Forza Italia”: lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia in Puglia, Mauro D’Attis, e il vice vicario, Dario Damiani. “La sua candidatura – commentano – è stata fortemente voluta a livello locale e per noi è una figura autorevole che ha già dimostrato sul campo forza e competenza. Queste elezioni provinciali registreranno la sua riconferma a presidente della Provincia”. Gatta rivendica il suo lavoro: “In questi quattro anni il modello di governo al quale abbiamo dato vita è stato invece contraddistinto dal dialogo diretto, dalla partecipazione reale, dal confronto costante con e tra gli amministratori del territorio. Sono nuovamente candidato per difendere ciò che abbiamo costruito e dare continuità al grande lavoro svolto nei quattro anni che abbiamo alle spalle con i sindaci ed i consiglieri comunali, che ci ha permesso di ottenere importantissimi risultati e di restituire alla Provincia dignità ed importanza. Se dovesse andare in porto la riforma delle Province a cui sta lavorando il nuovo Governo, inoltre, presto i cittadini potranno tornare finalmente a votare direttamente i presidenti di Provincia ed i Consigli provinciali. In quest’ottica è ancora più importante e decisivo dare continuità all’attività svolta in questi quattro anni, con i tanti obiettivi raggiunti che sono sotto gli occhi di tutti. Insieme siamo riusciti ad investire centinaia di milioni di euro nella manutenzione stradale, ad avere attenzione per ogni angolo della provincia, a programmare e pianificare una visione del futuro, sia con il CIS Capitanata sia nella grande sfida del Pnrr”.

