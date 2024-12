Corsa al posto fisso: 13mila domande per 100 posti al Comune

Corsa al posto fisso: sono oltre 13mila le domande presentate per svolgere il lavoro di amministrativo, contabile, geometra, istruttori informatici e agenti di polizia locale al Comune di Foggia. Saranno circa

circa un centinaio i nuovi assunti che verranno fuori dalle prove scritte, che, così come da preventivi inviati, saranno espletate nelle sale cinematografiche de La Città del Cinema. Il preventivo totale comprendente le due giornate intere di lunedì 9 e lunedì 16 dicembre e le sette giornate parziali di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 Dicembre 2024 è di 87.000 euro più Iva. 9 mila euro al giorno per le giornate parziali dalle 8.30 alle 15 e 12mila euro per la giornata intera dalle 8.30 alle 18. Il Comune, considerando la tassa di 10 euro pagata in via telematica da ogni candidato, ha già incassato circa 130mila euro. Intanto, in una nota il Capo Gabinetto e Dirigente delle Risorse Umane del Comune di Foggia, Giuseppe Marchitelli ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla polemica inerente i concorsi indetti dal Comune di Foggia, sollevata per il servizio di organizzazione e gestione delle prove e del mancato certificato antimafia della società selezionatrice, la società Selexi di Milano. Secondo il dirigente “ è possibile affidare il servizio in questione in assenza di informazione antimafia in via d’urgenza –motivata nella determina di affidamento facendo espresso riferimento all’art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 “onde consentire l’espletamento del servizio secondo il calendario già stabilito per le singole procedure concorsuali”, in quanto “non è possibile rinviare il calendario essendo in itinere l’approvazione della nuova legge di bilancio che prevede la limitazione delle assunzioni con l’introduzione del turn-over al 75%”-; La richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica per il rilascio delle informazioni antimafia è stata inoltrata lo scorso 20 novembre, il giorno successivo all’apertura delle buste delle società che hanno presentato l’offerta: i tempi per il rilascio sono di 30 giorni, e la stessa si intende acquisita qualora la Prefettura non rilasci la stessa entro i tempi previsti; Prima di procedere con la determina di affidamento, dopo l’aggiudicazione del servizio sono stati effettuati ulteriori accertamenti sulla società che ha presentato l’offerta, dalla riconosciuta professionalità ed esperienza e che segue in media 300 procedure selettive l’anno; In merito alle procedure concorsuali in corso, si sta operando e si continuerà ad operare nel pieno rispetto delle normative vigenti, in assoluta trasparenza e correttezza”. Così conclude.



Pubblicato il 4 Dicembre 2024