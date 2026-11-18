“Corruzione è spesso sinonimo di mafia e criminalità organizzata. Significa quindi che l’Europa si deve attrezzare”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, a margine dell’evento “Follow the money”.

Ha aggiunto: “Il governo Meloni, invece di immettere nuovi strumenti per combattere la corruzione, ha abolito, per esempio, l’abuso d’ufficio e sta procedendo con gli affidamenti diretti negli appalti pubblici”.



Pubblicato il 18 Novembre 2026