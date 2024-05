Corruzione Liguria, salta interrogatorio di Spinelli

(Adnkronos) – "Sto bene. I miei avvocati mi hanno lasciato solo, quindi, verrò lunedì". Colpo di scena in tribunale a Genova dopo, pare per un errore di notifica, è saltato l'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore della logistica Aldo Spinelli ai domiciliari con l'accusa di corruzione nei confronti del governatore ligure Giovanni Toti. A chi gli chiede un commento sulle accuse e sui finanziamenti sospetti elargiti, l'imprenditore replica: "Stia tranquillo che lunedì saprete tutto. Male non fare paura non avere". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2024