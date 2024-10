Corruzione, inchiesta pm Roma: arrestati dirigente Sogei e un imprenditore

(Adnkronos) – Un dirigente di Sogei e un imprenditore sono stati arrestati a Roma per corruzione. L’arresto, avvenuto ieri sera in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro poi sequestrati, è stato eseguito dal nucleo Pef della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta più ampia coordinata dalla procura di Roma. I finanzieri, su disposizione della procura di Roma, nell’ambito di una indagine in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, hanno eseguito un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di sequestro nei confronti di alcuni pubblici ufficiali e imprese, per l’accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti nell’ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei S.p.A., dal ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa. Tra i soggetti economici interessati dalle perquisizioni figurano, in quanto sottoposte ad accertamenti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2024