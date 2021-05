Corruzione, arrestato il sindaco dimissionario di Foggia

Inchiesta sulla corruzione da pate della Procura della Repubblica di Foggia.La Polizia ha eseguito una ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia a carico del sindaco dimissionario di Foggia Franco Landella, di due consiglieri comunali e di un imprenditore locale. Applicata la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di una donna, dipendente comunale e moglie del Sindaco. le acuse sono di corruzione, e il sindaco anche di tentata concussione.

Secondo le indagini compiute dai poliziotti della squadra mobile e della DIGOS , dal Servizio Centrale Operativo il sindaco, abusando della sua carica, si sarebbe recato presso l’abitazione di un imprenditore locale interessato all’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto il project financing per i lavori di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Foggia, prospettando in maniera veemente di “poter mandare tutto all’aria” e successivamente richiedendo all’imprenditore di consegnargli una somma di danaro quantificata dapprima in 500.000 euro e poi in 300.000 euro.Dalle indagini e’ emerso che il sindaco ha ricevuto dall’imprenditore locale la cifra di almeno 32.000 euro per il voto favorevole alla deliberazione per la proroga del programma di riqualificazione urbana cui era interessata la Tonti Raffaele Coer srl. Dalle indagini e’ inoltre emerso che parte della somma corrisposta e’ stata poi consegnata dalla moglie del Sindaco agli altri consiglieri comunali indagati.

Condividi sui Social!