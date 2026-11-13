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Corrado (PD), “Dal Pe un abbraccio alla storia di Giulia, sale esaurite e grande partecipazione”

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“Il Parlamento europeo si apre ad accogliere in un abbraccio questa storia drammatica, potente, che ha qualcosa da dire a tutte e a tutti noi in maniera molto profonda”.

Lo dichiara l’eurodeputata del Partito Democratico Annalisa Corrado, a margine dell’evento organizzato al Parlamento europeo con la Fondazione Giulia Cecchettin e la presenza di Gino Cecchettin, insieme alle colleghe Alessandra Moretti e Pina Picierno/Princi.

Corrado sottolinea la straordinaria partecipazione dei giovani, con posti esauriti in poche ore anche dopo il cambio di sala, e rimarca come la lotta alla violenza sia “una responsabilità collettiva e condivisa” in cui il coinvolgimento trasversale delle istituzioni e degli uomini è “preziosissimo”.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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