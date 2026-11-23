(Adnkronos) – Una serata interamente dedicata al ricordo di Corrado

Augias e con una scaletta da lui personalmente curata prima di morire. Andrà in onda questa sera, lunedì 23 novembre, a partire dalle ore 21:15 circa su La7 “Corrado Augias, Saluto di un Maestro”, un vero e proprio saluto che il giornalista, scomparso mercoledì scorso a 91 anni, ha voluto lasciare al suo pubblico.

Il suo ultimo appuntamento televisivo era già stato pensato e preparato da lui con il direttore di rete de La7, Andrea

Salerno. Insieme hanno deciso di preparare una puntata speciale de La Torre di Babele, come annuncia La7 sui propri canali social, destinata ad andare in onda quando lui non ci sarebbe stato più. “Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine: lucido come sempre, intelligente, lungimirante, era consapevole di non avere più tanto tempo davanti. E così sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte”, ha detto Salerno.

Cosa succederà nella puntata in onda questa sera? “Ha scelto brani di due o tre puntate della Torre di Babele indicando come comporli, cosa usare per la sigla e con quale frase chiudere. E ha chiesto di andare in onda di lunedì, la “sua” serata, e ha dato altre indicazioni che naturalmente abbiamo rispettato. Lavoravamo insieme da tre anni, da settembre 2023: è stato un piacere e un privilegio per tutto quello che ci ha insegnato”, ha concluso Salerno.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026