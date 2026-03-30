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Corpo di Pamela Genini profanato e decapitato, la mamma: “Non posso andare avanti senza seppellirla”

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(Adnkronos) – "Stiamo vivendo un incubo continuo, è un dramma sopra l’altro. Non so come fare ad andare avanti senza poter seppellire mia figlia". Lo ha dichiarato a 'Dentro la notizia' Una, la mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex Gianluca Soncin, dopo la macabra scoperta lunedì scorso nel cimitero di Strozza (Bergamo): la bara della giovane donna aperta, con il corpo profanato e la testa sparita. "È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più", dice Una, con la speranza "che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare. Il nostro desiderio più grande, in questa Settimana Santa prima della Pasqua, è che queste persone abbiano un risveglio di coscienza e aiutino a ritrovarla. Che Dio li perdoni nella loro ignoranza. L’unica mia speranza è che spunti fuori qualcosa, che qualcuno parli o veda qualcosa. Spero che la persona che ha fatto questo gesto terribile possa pentirsi, anche se non so se lo potrà fare".   Il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato dal cimitero di Strozza, il paese della Bergamasca, dove la donna era nata e cresciuta. Secondo le indiscrezioni arrivate alla redazione del programma 'Dentro la Notizia', l'episodio risale a una settimana fa quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. E' allora che il corpo sarebbe stato trafugato e decapitato. La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per vilipendio di cadavere e furto. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Zogno e del comando provinciale di Bergamo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Marzo 2026

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