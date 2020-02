Coronavirus: stop alle visite all’ospedale Casa Sollievo della sofferenza

All’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, fondato da Padre Pio, sono state disposte delle limitazioni all’afflusso di persone come attività preventiva per il ‘coronavirus’.

”Alla luce della particolare situazione nazionale riguardante l’attuale infezione del Coronavirus COVID-19, ed in considerazione anche dell’afflusso delle particolari ”utenze” che accedono all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, si comunica che, a scopo puramente preventivo, a far data da oggi e fino a nuove indicazioni, sono sospese le visite guidate in ospedale dei gruppi di pellegrini o di altre tipologie di visitatori”, si legge in una nota.

”In ordine alle visite ai degenti – prosegue la comunicazione dell’ospedale garganico – gli operatori di portineria consentiranno l’ingresso ai soli soggetti titolari di permesso rilasciato dalle rispettive unità operative ed in numero di un visitatore per permesso.

Si è certi che i pellegrini, i visitatori nonché i degenti e i propri familiari pur in assenza allo stato attuale di particolari criticità comprenderanno l’azione di tutela intrapresa”.

