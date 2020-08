Coronavirus: Puglia; otto casi da Malta, Grecia e Albania

Sono 20 i nuovi contagi registrati oggi in Puglia, otto dei quali riguardano cittadini rientrati dalle vacanze. I nuovi casi sono stati rilevati su su 2.682 test. “Tra i 4 casi in provincia di Bari vi sono un cittadino rientrato da Malta, due contatti stretti di casi già individuati e sottoposti a sorveglianza epidemiologica domiciliare, e un cittadino straniero per il quale è stato necessario il ricovero nell’Ospedale Miulli di Acquaviva”, spiega il dg dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce.

Quattro contagi anche nella Bat: “Uno riguarda una persona proveniente dall’Albania, 2 casi sono di giovani rientrati da Malta, per un caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche”, sottolinea il direttore generale dell’Asl, Alessandro Delle Donne.

“Nelle ultime 24 ore – dichiara il dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla – abbiamo registrato 7 casi positivi al Covid. Tre sono contatti stretti di un altro caso Covid ed erano già in isolamento. Due sono stati individuati dall’attività di screening, gli ultimi 2 sono pazienti sintomatici”.

“Il caso registrato oggi a Taranto riguarda una persona rientrata dalle vacanze in Grecia, asintomatica, contattata dalla Asl dopo l’autosegnalazione e sottoposta a tampone”, spiega il dg dell’Asl Taranto, Stefano Rossi. Tre contagi, infine, in Salento: “Si tratta di una persona rientrata dalla Spagna, di una che ha avuto contatti con un caso positivo residente fuori regione e di un salentino rientrato da un viaggio fuori Puglia”, spiega il manager dell’Asl Lecce, Rodolfo Rollo. (

