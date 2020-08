Coronavirus: in Puglia 35 casi (12 in provincia di Foggia), ricoverato un neonato

Sono 35 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, tra i quali c’e’ anche un neonato, ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII di Bari in totale sono stati effettuati 2931 test per l’infezione da Covid-19. I casi positivi sono cosi’ suddivisi : 14 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 279245 test e risultate positive 4970 persone.

3996 sono i pazienti guariti, 419 sono i casi attualmente positivi. I casi registrati nelle ultime ore, sono prevalentemente attribuibili a rientri dall’estero o a loro contatti. Per quanto riguarda Bari (dove si e’ registrato il maggior numero di casi), il direttore generale dell’ASL, Antonio Sanguedolce, ha spiegato che “Si tratta in buona parte di rientri dall’estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi gia’ in sorveglianza. Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l’attivita’ di triage in struttura sanitaria – tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili – per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche.

Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di effettuare l’autosegnalazione sul Portale Puglia Salute per chiunque rientri o soggiorni nel nostro territorio”

