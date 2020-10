Coronavirus: 83 casi in Puglia, focolaio in una Rsa di Ascoli Satriano

Sono 83 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia a fronte di 1.417 test effettuati. Un’impennata di contagi si e’ avuta in provincia di Foggia, a causa di 22 persone positive in una residenza sanitaria di Ascoli Satriano.

“Il Servizio di Igiene – ha spiegato il direttore dell’Asl Foggia, Vito Piazzolla – ha gia’ sottoposto a tampone tutti gli ospiti e gli operatori della struttura. Sono risultati positivi 15 ospiti sui 23 presenti e 7 operatori sui 14 complessivi.

Tutti sono stati presi in carico dalla ASL Foggia. Per 4 degli ospiti si e’ reso necessario il ricovero ospedaliero. E’ in corso una ulteriore verifica del rispetto degli standard di sicurezza adottati nella struttura”. Gli 83 nuovi casi pugliesi sono cosi’ suddivisi: 29 in provincia di Bari, 1 di Brindisi, 25 nella Bat, 27 in provincia di Foggia, 1 Lecce, 2 Taranto (due casi di ieri di provincia non attribuita sono stati attribuiti oggi). E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 426.286 test e risultate positive 8.317 persone. 4.762 sono i pazienti guariti; 2.956 sono i casi attualmente positivi.

Condividi sui Social!