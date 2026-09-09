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Corinne Clery confessa: “Ho un tutore legale per difendermi da mio figlio”

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(Adnkronos) – "Dopo tanti anni di sofferenza e incapacità di comunicazione ho pensato di dovermi tutelare per difendermi da mio figlio". Così Corinne Clery ospite oggi, mercoledì 9 settembre, a La volta buona ha confessato di essersi affidata a un tutore legale a causa degli scontri legali – legati a questioni economiche – con il figlio Alex, con cui non ha più contatti da oltre nove anni.  L'attrice francese ha spiegato il motivo che l'ha spinta a prendere questa decisione: "Temo qualsiasi cosa. Potrei avere una malattia e l'unica persona che può decidere per me è mio figlio. Ho deciso quindi di pensare al mio futuro e di tutelarmi". Clery si è affidata a un avvocato "l'ho nominato ed è stato registrato dal notaio. Lui è a tutto gli effetti il mio tutore legale, prenderà lui le decisioni sulla mia vita".  L'attrice è tornata quindi a parlare della difficile situazione che sta attraversando con il figlio Alex: "Sono ormai troppi anni di soprusi psicologici, le ho provate tutte senza ottenere nulla, quindi adesso penso un pochino a me".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

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