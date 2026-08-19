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Corigliano-Rossano, 72enne trovata morta in un terreno: fermato il marito

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(Adnkronos) – È stato sottoposto a fermo il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata senza vita nel tardo pomeriggio di ieri in un terreno a Corigliano Rossano, nel Cosentino. A quanto riferisce la Gazzetta del Sud, sarebbe stato lo stesso marito a chiamare la polizia. L'uomo, un 80enne originario della Sardegna, avrebbe raccontato agli investigatori di essere rientrato a casa senza trovare la moglie. Sapendo che la donna si recava spesso in un agrumeto di famiglia, sarebbe andato a cercarla. Una volta sul posto, avrebbe riferito di aver visto due persone allontanarsi in fretta dal podere, senza riuscire però a distinguerne i volti. Poco dopo avrebbe trovato il corpo della moglie, riverso a terra e con ferite alla testa. Da questi elementi sono partite le indagini per ricostruire l'accaduto, fino alla svolta arrivata dopo diverse ore di interrogatorio. La procura di Castrovillari ha emesso nei confronti dell'uomo un decreto di fermo di indiziato di delitto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Agosto 2026

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