Cori razzisti contro Maignan, Udinese-Milan sospesa: poi si riparte

(Adnkronos) – Cori razzisti a Udine contro Mike Maignan, portiere del Milan, e per qualcuni minuti il match tra l'Udinese e i rossoneri viene sospeso. L'estremo difensore francese è stato oggetto di cori razzisti nella parte finale del primo tempo alla Bluenergy Arena. Con il Milan avanti 1-0 per il gol di Loftus Cheek, Maignan ha reagito ai cori lasciando il terreno di gioco, seguito da tutti i compagni al 36'. L'arbitro Maresca ha sospeso il match per alcuni minuti. Alla ripresa del gioco, l'Udinese ha pareggiato con Samardzic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Gennaio 2024