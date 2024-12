Corea Sud, arrestato capo di Stato maggiore

(Adnkronos) – E' stato arrestato il capo di Stato maggiore dell'esercito sudcoreano, il generale Park An-su, che aveva ricoperto l'incarico di comandante in capo durante l'imposizione della legge marziale da parte del presidente Yoon Suk Yeol. Lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando i pubblici ministeri. Il tribunale di Seul ha spiccato un mandato di arresto nei suoi confronti accusandolo di aver svolto un ruolo chiave nell'insurrezione e di abuso di potere. Intanto i legali del presidente Yoon Suk Yeol hanno fatto sapere che collaborerà alle indagini sull'imposizione della legge marziale, da lui decisa e poi ritirata. Yoon – contro cui il Parlamento ha votato un procedimento di impeachment sabato scorso – non ha commesso insurrezione, hanno affermato inoltre. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Yonhap. ''Non riteniamo valide le accuse di insurrezione, ma nonostante questo collaboreremo con le indagini'', hanno affermato i legali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Dicembre 2024