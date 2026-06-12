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Corea-Repubblica Ceca 2-1, gol annullato a Soucek: cosa è successo

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(Adnkronos) – Un gol annullato alla Repubblica Ceca nel match che la Corea del Sud vince 2-1 in rimonta a Guadalajara per la prima giornata dei Mondiali 2026. Al 76', sul risultato parziale di 1-1, la Repubblica Ceca esulta per la rete di Soucek. Calcio di punizione da sinistra, il centrocampista del West Ham si inserisce e con un potente colpo di testa insacca: 2-1, almeno per qualche secondo. Le immagini televisive mostrano che la linea difensiva della Corea del Sud sale in maniera perfetta al momento della punizione. Soucek scatta ma è in fuorigioco per questione di centimetri: basta un rapido check, il gol viene annullato e si resta sull'1-1. Sarà la Corea del Sud a trovare il gol decisivo del 2-1 all'80'. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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