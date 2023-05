Corea del Sud, F16 Usa precipita durante esercitazione

(Adnkronos) – Un F16 degli Stati Uniti è precipitato oggi durante un'esercitazione nei pressi della base militare americana di Osan in Corea del Sud. Secondo quanto reso noto dai militari con un comunicato, il caccia è precipitato nei pressi di un'aerea rurale. Il pilota è riuscito a lanciarsi con il paracadute ed ora è ricoverato in ospedale, non vi sono civili coinvolti nell'incidente. La Osan Air Base è la base militare più vicina alla Corea del Nord, a circa 64 chilometri dal confine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Maggio 2023