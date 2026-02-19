Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato all’ergastolo

(Adnkronos) – Un tribunale sudcoreano ha condannato all'ergastolo l'ex presidente Yoon Suk Yeol, ritenendolo colpevole di aver guidato un'insurrezione quando, nel 2024, dichiarò improvvisamente la legge marziale. "La dichiarazione della legge marziale ha comportato enormi costi sociali ed è difficile trovare indicazioni che l'imputato abbia espresso rimorso per questo", ha affermato il giudice presidente Ji Gwi-yeon.

