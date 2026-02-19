Attualità

Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato all’ergastolo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un tribunale sudcoreano ha condannato all'ergastolo l'ex presidente Yoon Suk Yeol, ritenendolo colpevole di aver guidato un'insurrezione quando, nel 2024, dichiarò improvvisamente la legge marziale. "La dichiarazione della legge marziale ha comportato enormi costi sociali ed è difficile trovare indicazioni che l'imputato abbia espresso rimorso per questo", ha affermato il giudice presidente Ji Gwi-yeon. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Caso Epstein, Bill Gates annulla discorso a vertice su IA in India

6 minuti fa

Ucraina, Zelensky: “Usa e Russia discutono nuovo documento per Nato”

25 minuti fa

Maltempo con neve abbondante e piogge diffuse: ma nel weekend cambia tutto

40 minuti fa

Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare: “Arma unica al mondo”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio