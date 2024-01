Corea del Sud, accoltellato leader opposizione Lee Jae-myung

(Adnkronos) – Shock in Corea del Sud. Il leader dell'opposizione Lee Jae-myung è stato accoltellato nel corso di un evento pubblico a Busan. Secondo quanto riferito, Lee stava rispondendo alle domande dei giornalisti mentre visitava il sito per il nuovo aeroporto sull'isola sudorientale di Gadeok, parte della città metropolitana di Busan, quando un uomo lo ha accoltellato al collo. Subito trasportato in ospedale dopo aver ricevuto i primi soccorsi, Lee è cosciente. Il presunto aggressore è stato arrestato sulla scena. Leader dell'opposizione di centrosinistra, Lee era stato sconfitto da Yoon Suk-yeol alle presidenziali del marzo scorso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Gennaio 2024