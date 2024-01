Corea del Nord, Pyongyang conferma lancio nuovo missile strategico

(Adnkronos) – Le autorità nordcoreane hanno confermato il lancio di prova di un nuovo tipo di missile strategico da crociera verso il Mar Giallo, avvenuto ieri e che l'esercito sudcoreano aveva già denunciato. "Il 24 gennaio, la Direzione generale missilistica della Repubblica popolare democratica di Corea ha effettuato il primo lancio di prova del nuovo missile da crociera strategico 'Bull Arrow-3-31' in fase di sviluppo", ha scritto l'agenzia statale nordcoreana Kcna. Pyongyang ha chiarito che il test non ha avuto "alcuna ripercussione sulla sicurezza" dei paesi della regione e che il lancio non ha conseguenze sull'attuale situazione di "escalation retorica e militare" nella penisola coreana, ma piuttosto è stato un forma di “rinnovamento costante” dell'arsenale. Da parte sua, il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Wok Wik, ha minacciato di "porre fine al regime nordcoreano" se deciderà di "fare la guerra" alla penisola coreana e ha ricordato che il Paese vicino ha recentemente deciso di "fare della Corea del Sud il suo principale nemico" poiché mantiene una "politica ostile" contro il Paese "con l'idea di rendere comunista l'intera penisola". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Gennaio 2024