Corea del Nord avverte Usa, Giappone e Seul: “Reazione schiacciante a provocazioni”

(Adnkronos) – La Corea del Nord accusa di "atti avventuristici e stolti" gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, i cui rappresentanti diplomatici si sono incontrati sabato alla Conferenza per la sicurezza di Monaco, riaffermando il loro impegno per una "completa denuclearizzazione" della Corea del Nord. In una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa Kcna, il ministero degli Esteri di Pyongyang avverte che qualsiasi "provocazione e minaccia dei Paesi ostili andrà incontro ad una reazione schiacciante e decisiva" e accusa gli Stati Uniti di perseguire "un piano di denuclearizzazione obsoleto e assurdo". "Quanto al miope 'obiettivo' degli Stati Uniti, non è altro che l'apice della stupidità che suscita lo stupore dei popoli del mondo". "Condanniamo e respingiamo l'azione degli Stati Uniti nel modo più risoluto", si legge ancora. La Corea del Nord – si sottolinea infine nella dichiarazione – si atterrà "coerentemente alla nuova linea di potenziamento della forza nucleare" stabilita dal leader Kim Jong-un. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025